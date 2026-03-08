İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Erokspor deplasmanda TOFAŞ'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-81 mağlup etti.

AA8 Mart 2026 Pazar 17:51 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-81 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 10, Blazevic 11, Besson 4, Furkan Korkmaz 10, Floyd 10, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 7, Sadık Kabaca 1, Kidd 9, Lewis

Safiport Erokspor: Pangos 10, Simmons 5, Cornelie 12, Egehan Arna 13, Love, Crawford 19 , Galloway 18, Thomas Akyazılı, Thurman 10, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 2

1. Periyot: 19-24

Devre: 42-44

3. Periyot: 63-72

  • Basketbol Süper Lig
  • TOFAŞ
  • Erokspor

