Erol Bedir: Beşiktaş, Mensah ile sezon sonunda görüşebilir

Beşiktaş'ın Bernard Mensah ile ilgili kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladıkları iddiaları üzerine Kayserispor Başkanı Erol Bedir sert bir dille, "Bizim oyuncumuz sezon sonuna kadar bizimle. Beşiktaş anlaşacak sa bizimle anlaşmalı" dedi.

Kayserispor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile ilgili son sözü Başkan Erol Bedir söyledi.

Beşiktaş kulübünün oyuncuları ile ilgili girişimden habersiz olduklarını ifade eden Başkan Bedir, "Mehsah sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı giyecek. Beşiktaş eğer böyle bir girişim yapıyorsa bizim kapımızı çalacak. Futbolcunun gitme ihtimali yok. Borcumuz yok. Beşiktaş sezon sonunda görüşebilir" şeklinde konuştu.

(Sporx)