Erol Bedir: Ertuğrul Sağlam ile yollarımızı ayırmak gibi bir düşüncemiz yok

Başkan Erol Bedir, Kayserispor'da alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam hakkında açıklamalarda bulundu. Bedir Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtladı.

"Başarılı olacağımıza inanıyoruz"

"Ertuğrul hocamız sezona 4 maçta 8 puanla başladığında '5 yıllık sözleşme, şampiyonluk' gibi şeyler konuşup göklere çıkarılıyordu. Birkaç kötü sonuç alınca da 'Gönderilsin' deniyor. O zamanki düşünce de şimdiki gündem de yanlış. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Bizim hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir düşüncemiz yok. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Taraftarın beklentisi başarıdır. Eğer kötü sonuçlar devam ederse, yani başarı gelmezse burada zaten ne ben kalırım, ne hoca kalır ne de futbolcular. Çünkü başarıyı getirmesi gereken bizleriz, getiremezsek gideriz."

"Fikret başkan, Mensah'a ilgisi olsa söyler zaten"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Bernard Mensah’ın Beşiktaş’a transfer olacağı ile ilgili çıkan söylentilerle ilgili de açıklamalarda bulundu. "Bunlar nereden çıkıyor, kimler çıkartıyor bilmiyoruz. Bizi de ilgilendirmiyor. Zira, Mensah sezon sonuna kadar bizim sözleşmeli oyuncumuz. Fikret başkanla her gün konuşuruz, eğer bir ilgisi olsa söyler zaten. Yeni sezonla ilgili bir ilgisi olsa onu da söyler"