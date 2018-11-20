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Erol Bedir: Mensah için Beşiktaş'tan gelen bir teklif yok

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Atletico Madrid'den kiraladıkları futbolcuları Bernard Mensah ile ilgili kendilerine herhangi bir transfer teklifi gelmediğini söyledi.

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Bedir, kulüp tesislerinde gazetecilerin, Beşiktaş'ın Mensah'ın  transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı iddialarını sorması üzerine,  oyuncunun sezon sonuna kadar kendileriyle sözleşmesi olduğunu ve şu ana kadar  kendilerine bu konuyla ilgili kimsenin ulaşmadığını belirtti.

Bedir, Mensah'ın Kayserispor'da mutlu olduğunu dile getirerek, "Mensah  ile ilgili İstanbul kulübü ya da Avrupa'dan bir takımın gidip Atletico Madrid'le  görüşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu görüşmeleri de Atletico Madrid veya  Mensah'ın menajeri bize söylemek zorunda değil. Bizim açımızdan ise Mensah  sözleşmeli oyuncumuz. En ufak bir problemi yok. Maddi ve manevi alanda bir  sıkıntısı söz konusu değil. Biz üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz. O da  çıkıp elinden geldiğince takıma hizmet etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Mensah'ın kadroda  kalması yönünde rapor vermesi durumunda gereken hamleleri yapabileceklerini  aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Devre arasında hocamızla yapacağımız toplantıda sezon sonu itibarıyla  devam edip, etmeyeceğimiz oyuncuları tekrar netleştireceğiz. Eğer Mensah  konusunda hocamız olumlu rapor verirse biz de hamle yapıp önümüzdeki sezon  itibarıyla kendisini kadromuzda tutmak isteyeceğiz.  Bugüne kadar da ne  Türkiye'den ne yurt dışından ne de Mensah kanalıyla bize gelen bir teklif, ima  yoluyla da olsa görüşme söz konusu değil. Hele de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman  ile neredeyse her gün konuşuyoruz, böyle bir şey olsa söylerdi diye düşünüyorum.  Söylememişse de önemsemediği içindir." 

(AA)

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