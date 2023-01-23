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Spor

Erol Bilecik: Fenerbahçe, sahada ince ince doğranmıştır

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de başkanvekili Erol Bilecik, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2023 Pazartesi 23:04 - Güncelleme:
Erol Bilecik: Fenerbahçe, sahada ince ince doğranmıştır
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik açıklamalarda bulundu.

Erol Bilecik yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, sahada ince ince doğranmıştır. Hakemin yönetimi kabul edilebilir değildir. Hakemin yaptığı tutum, kabul edilebilir değil. Yarın geniş bir şekilde kendi içimizde değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız. 90 dakika oynanan oyunun hakemin yapmış olduğu bütün kararsızlık kabul edilebilir bir şey değil. Sosyal medyaya baktığınızda algı yönetimi devam ediyor. Bu şartlar altında hocamıza teşekkür ediyoruz. Maçı aldığımız için mutluyuz. Söyleyeceklerimiz bir hayli birikmiş şekilde." ifadelerini kullandı.

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