Erol Bilecik'ten Galatasaray'a gönderme: Hezeyanlarını görebiliyoruz

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik, FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Başkan Vekili açıklamasında; "Hiç alışık olmadığımız, yakışık olmayan yaklaşımlar söz konusu oluyor. Rakamlar asla yalan söylemezler. Fenerbahçemizin başarısı, tartışmasız ortada. Bugün en çok gol pozisyonu yaratan, pozisyona giren, en çok gol atan takım Fenerbahçe. Rakamlar gerçekleri ifade eder. Bir takımın bütün sezonda attığı golü biz 3 maçta atıyoruz. Bu durumda bir farkın oluşmaması mümkün mü? Yönetimde bu sene 5. yılımız. Geçmiş dönemlerde yaşananlardan son derece iyi dersler alarak geldik." dedi.

Erol Bilecik sözlerinin devamında; "Camiamızı çok mutlu eden bir hocamız ve takımımız var. Bizi saha dışına çekmek isteyen bütün kurumlarla mücadelemizi seve seve vereceğiz. Hak ettiğimiz başarılara göz dikenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe bu yıl maratonuna fevkalade iyi başlamıştır ve bu bütün camiamıza büyük keyif vermektedir. Bunun devam etmesini diliyorum. Futbolu saha dışında oynamayı en iyi bilen kurumların hezeyanlarını görebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaleci Altay Bayındır için konuşan Bilecik; "Sevgili kaptanımız Altay'ı zaman zaman eleştirmelerini doğru bulmuyoruz, daha fazla sahip çıkılması gereken bir periyottan geçiyoruz. Altayımıza daha çok sahip çıkılma zamanı. Biz bir bütünüz." sözlerini sarf etti.