Erol Bulut: 1 puan bizim için iyi

DHA 19 Aralık 2021 Pazar 19:22 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 19:24

SPOR Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Tabi 1 puan bizim için iyi. Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Değerlendiremediğimiz net pozisyonlarımız oldu. Tabi 1 puan bizim için iyi. Oynadığımız futbol ve arzu beni memnun etti. Bugün 7 eksik vardı. Arkadaşlarımın gösterdiği performanstan memnunun. İnşallah bir dahaki maçtan 3 puan alırız. Bugün takımdaki eksiklerimiz olmasaydı buradan 3 puanla dönerdik." diye konuştu.