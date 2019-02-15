Erol Bulut: Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalmak kolay değil
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Erol Bulut şu ifadeleri kullandı:
“Maalesef 39. dakikada bir kırmızı kart oldu. Adem'in istemeden yaptığı bir hareket. Ondan sonra Beşiktaş'a 10 kişi kalınca kazanmanız çok zor. 1-1'i yakaladık, 5 dakika sonra yediğimiz baskı gol oldu. Futbolcular elinden geleni yaptı ama maalesef 2-2'yi bulamadık.
Bizim risk almamız gerekiyordu 2-2 için. Rakip de 2-3 gol pozisyonu daha buldu, Ertaç da onları iyi engelledi. İyi bir maç oldu ama bizim adımıza, üç puanla ayrılmak istiyorduk. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalmak kolay değil.”
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