Erol Bulut: Bu yolun sonu şampiyonluk

20 Ekim 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularına övgüler yağdırdı. Bulut, "Sezon başında 18 transfer yaptık. Daha yeni bir takımız. Bu süreçte kazanma alışkanlığını elde etmemiz çok önemli" dedi.

OYUNCULARINI TEK TEK KUTLADI

Göztepe galibiyeti sonrasında oyuncularını tek tek kutlayan Erol Bulut, son vuruşlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini ve skoru erkenden elde etmelerini tekrarladı.

"SAVAŞA SAVAŞA İLERLEYECEĞİZ"

Erol hoca, oyuncularının performansından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Savaşa savaşa sonuca gideceğiz. Bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.

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