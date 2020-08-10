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Spor

Erol Bulut Darri transferini veto etti

Fenerbahçe'nin Süper Lig'e yeni yükselen Fatih Karagümrük'ten prensip anlaşmasına vardığı Brahim Darri için teknik direktör Erol Bulut'tan veto geldi. Bulut, oyuncuyu yeterli seviyede görmedi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:47
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Karagümrük Başkanı Süleyam Hurma Fanatik'e yaptığı açıklamada Brahim Darri transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Ancak Erol Bulut, Darri için yetersiz raporu verince Fenerbahçe bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.

33 maçta 4 gol atan ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye hazırlanan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Bulut'un kararı sonrası şaşkına döndüğü belirtiliyor. Darri'nin formasını giydiği Karagümrük Play-Off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.

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