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Spor

Erol Bulut, Enner Valencia'yı istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut forvet transferi için Meksika takımlarından Tigres'te forma giyen Enner Valencia'yı istedi.

14 Ağustos 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 23:07
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Erol Bulut'un istediği forvet belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Erol Bulut, son olarak Tigres'te oynayan forvet Enner Valencia'nın transferini talep etti.

SADECE 2 GOL ATTI!

İsmi 2 yıldır Galatasaray ile anılan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'da 20 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Emelec, Pachuca, Everton ve West Ham United formaları da giyen tecrübeli futbolcunun peşinde Fransa ve Arap ülkelerinden de takımların olduğu belirtiliyor.

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