14 Ağustos 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 23:07

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Erol Bulut'un istediği forvet belli oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Erol Bulut, son olarak Tigres'te oynayan forvet Enner Valencia'nın transferini talep etti.

SADECE 2 GOL ATTI!



İsmi 2 yıldır Galatasaray ile anılan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Meksika'da 20 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Daha önce Emelec, Pachuca, Everton ve West Ham United formaları da giyen tecrübeli futbolcunun peşinde Fransa ve Arap ülkelerinden de takımların olduğu belirtiliyor.