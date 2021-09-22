Erol Bulut: Erken gelen gol çalışılmıştı

DHA 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:01

Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, oyun olarak takımın istediği gibi oynamadığını ifade etti. Skordan memnun olduğunu anlatan Bulut, erken gelen golün ise çalışılmış olduğunu dile getirdi. Bulut, takımın hırs ve mücadele anlamında elinden geleni yaptığını söyleyerek," 90 dakikaya baktığımızda oyun olarak iyi oynamadığımız bir maçtı. Erken gol gelmese defansta daha çok iş yapmak zorunda kalacaktık. Oyunun tamamında topun arkasına geçerek defansta iyi işler yapmaya çalıştık. Oyun olarak tatmin olduk. Oyuncularımı hırs ve kazanma anlamında herşeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Erken gelen gol ile ilgili aslında bunu açıklamak istemiyordum ama soyunma odasında takıma konuştuğumda kalecimiz Günay'a santrayı biz yapacağız. Santra vuruşuyla Figueiredo'ya uzun oynayacağız. Daha sonra defansın arkasına top atmaya çalışacağız ve Muhammet sende inşallah golü atarsın demiştim. Bunun 9'uncu saniyede olmasından dolayı mutluyum. Değişiklikler ile ilgili de defansın arkasına koşular istedim. O yüzden hücum anlamında değişiklik oldu. Yorulan ve kart gören arkadaşlar vardı onları değiştirdik. Dicko ile defans arkasına yapılacak koşular bizi rahatlatacaktı. İstediğimiz gibi olmadı ama kalemizde net bir pozisyon görmedik" dedi.