06 Ağustos 2020 Perşembe 21:40 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 21:47

Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlatması istenen Erol Bulut, "Buraya gelmemde katkısı olan sayın Başkan Ali Koç'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Futbolculuk dönemimde 4 yılda 4 kupa kazandım. 100'ün üzerinde lig maçımız oldu. Toplamda 136 maç oynadım. Gururla o formayı taşıdık. Bugün de onun onur ve gururunu yaşıyorum. Gelecekte anlatmak zor. O mutluluk farklı bir şey. O forma altında oynadığınız maç sayıları, şimdi de teknik direktör olarak camiamızla birlikte istediğimiz hedeflere yaklaşmak. İnşallah bunu başarırız" dedi.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK MUTLULUĞU YAŞARIZ"

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili olarak Erol Bulut, "3 senelik teknik direktörlük kariyerim zorluklarla başladı; ancak sonucu güzel bitti. Alanya süreci olumlu gitti. Fenerbahçe'ye geldik. Bir takıma yeni gidiyorsunuz. Yardımcı antrenörü olarak gidiyorsunuz. Teknik direktör olmak süreci zor bir karar. Teknik direktör olmak istiyorsanız o kararı vermeniz gerekiyor. Malatyaspor'da güzel işler yaptık.

Alanyaspor'da da güzel bir başlangıç yaptık. Sezonu kupayla tamamlamak istedik, ancak başaramadık. Sezonu ilk 5'te tamamladık. Malatya'dan sonra Alanya'yı da Avrupa'ya taşıdık. Burada hedefimiz belli. Büyük bir kulüpteyim. Camianın beklentilerinin bilincindeyim. İnşallah, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda kazanma mutluluğunu yaşarız" diye konuştu.

"BENİM FELSEFEM HÜCUM FUTBOLUDUR"

Alanyaspor'un başındayken takımın elde ettiği istatistikler üzerine ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut şöyle konuştu;

"İstatistikler çok önemlidir. Yorumcular defans oynattığımı düşünüyorlar ama yanlış. Öyle bir tarzım hiç olmadı. Benim felsefem, hücum futboludur. Malatya'da en çok gol atan 5. takımdır. Alanya'da daha da geliştirdik bunu. Hücum oynattığım bir ekibim vardı. Her zaman topa sahip olup maç kazanacağım diye bir şey yok. Topa az sahip olup maç da kazanırsınız.

Çalışma açısından zamanımız kısa. 8'inde başlıyoruz. 10 günlük sürecimiz İstanbul'da olacak. Topuk Yaylası'na gideceğiz. 4 haftada futbolcularımıza hücum ve savunmada ne istediğimizi aktaracağız. Oyuncuların isteklerimizi sahada çabuk uygulamalarını isteyeceğiz.

Herkesin analizi farklı doğrultuda. Nelere baktıklarını bilemiyorum. Benim ekibim de bu doğrultuda sezon boyunca hazırlattığımız bir grafik var. Her şey ortada. İnşallah bunun üzerine bu sezon da koyarak, şampiyonluğu camiamıza yaşatırız."

FENERBAHÇE'YE GELİŞİ

Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlatması istenen 45 yaşındaki teknik adam,

"Pandemi süreci bütün kulüpleri etkiledi. Futbolcuları mental olarak etkiledi. Oyuncular antrenman yaptılar. Ligin ne zaman başlayacağı belli değildi. Lig başlamasının ardından adale sakatlıkları oldu. Bu süreci iyi yönettik. Transferim son günlerde tam olarak ortaya çıktı. Kupa final maçı bitmeden bir şey yapmak doğru değildi. Ben de hem finale hem de lige konsantre olmak zorundaydım. Kupayı Trabzonspor kazandı. Ondan sonraki süreç biraz daha hızlı oldu ve 3-4 günde süreç tamamlandı" dedi.

YENİ TRANSFERLER

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

Mert Hakan Yandaş: Sivas'ta müthiş bir sezon geçirdi. PTT 1. Lig'den Sivas'a gelmişti. Bu sezon iyi bir çıkış yaptı. Çalışkanlığıyla ortaya çıkan bir futbolcumuz. Fenerbahçe ile anlaşması beni mutlu ediyor. İnşallah sistem içinde çok katkı sağlayacak.

Gökhan Gönül: Gökhan Gönül'ü anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe'de gösterdiği başarılar ortada. Beşiktaş'ta güzel yılları oldu. Şimde yuvasına döndü. Kanat mı bek mi oynuyor bu önemli. Defans özelliklerini unutmayan bir bek. Yaşına kimse bakmasın. Son yıllarda 30'ün üzerinde maç oynadı. Takıma büyük katkı sağlayacak. Fenerbahçe'deki 2. döneminde bize katkısı kesinlikle olacaktır.

Caner Erkin: Caner, Gökhan'la aynı dönemde Fenerbahçe'de oynadı. Caner, daha çok asistleriyle öne çıkan futbolcumuz. Pasları, dikine ortaları önemli; ancak defansa daha az önem veren bir oyuncu. Hücum futbolu oynattımız için bu da bizim için önemli olmayacak.

Filip Novak: Novak, Trabzonspor'da müthiş bir çıkış yaptı. Genelde sağ bekleri ortalıyor, Novak arka direkte gol atıyordu. 10 golle ön plana çıktı. Caner ile birlikte forma savaşına girecek. Hak eden sahada olacak. Her zaman bu şekilde olacak. Adaletli olacağız.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Taraftara çağrıda bulunan Erol Bulut, "Taraftarımızı anlatmaya kelimeler yetmez. Takımı en iyi şekilde destekleyen bir taraftarımız var. Sezon sonunda şampiyonluğu bu kulübe yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Ama onların da desteğine ihtiyacımız olacak. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz olabilir. Ne olursa olsun, takımın arkasında olsunlar, onlara inşallah göze hoş, hücumcu futbol, baskılı futbolu onlara yaşatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

1995-96 sezonunda Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde ettikleri maçta Aykut Kocaman'ın attığı 2. golün asistini yapan Erol Bulut, o görüntülerin izletilmesi üzerine de, "Futbolda genelde hep golü atan oyuncu ön planda; ancak asisti yapan futbolcu da çok önemli. Müthiş bir maçtı. Trabzonspor taraftarları da bunu hatırlatıyor. Fenerbahçe açısından müthiş bir maçtı. İnşallah bu sevinci yine yaşarız" diye konuştu.

Erol Bulut sözlerinin sonlarında, "Çalıştığım takımlarda, hiç bir zaman ben kelimesi olmadı, hep biz kelimesini kullandık. Sadece biz kelimesini kullanarak yola çıkmamız lazım. Taraftarımız, yönetimimiz, futbolcular olarak birlikte olmamız lazım. Biz birlikte her şeyi başarırız" ifadelerini kullandı.