Erol Bulut: İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 23:48 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:48

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, her iki takım için de mücadele dolu bir maç olduğunu söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların güzel mücadele ettiğini ifade etti.

Sürekli gol pozisyonuna girdiklerini ama galibiyet golünü bulamadıklarını belirten Bulut, şöyle konuştu:

Burada 90 dakika çok güzel bir maç izledik. Tempolu bir maç izledik. İlk yarı erken öne geçmemize rağmen rakip attığı 2 golle öne geçti. İkinci yarı biraz sistemimizi değiştirdik. Sakatlık problemimiz var ama bu bizim için bahane değil. Futbolcuları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Geri düşmemize rağmen öne geçebilirdik. Pozisyonlar da yakaladık ama üçüncü golü atamadık. Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama son vuruş konusunda şanssızlığımız var. İki taraf açısından da güzel bir maç oldu. İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum.