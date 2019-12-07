Karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut "Galatasaray'a göre bizü stün oynadık ama onlar bir penaltıdan golü attı. Kalemizde Galatasaray'a iki pozisyon verdik. Biz ise yeterince pozisyona girdik. Muslera'yı tebrik ederim. Galatasaray'ın bireysel iyi oyuncular var ama takım olarak biz daha iyi oynadık. Futbolcularımı tebrik ederim, muhteşem bir maç oynadık. Bu statta bu kadar pozisyona giren takım oldu mu bilmiyorum. Belki Real Madrid belki de PSG girmiştir. Her şeyi yaptık ama olmadı." dedi.

Gol yollarında sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Erol Bulut "Geniş bir kadaromuz yok. İyi futbolcularımız var ama gol yollarında zaaflarımız var. Son iki maçta 10 gol attık ama büyük takımlara karşı atamazsanız, maçı kaybediyorsunuz. Bir de Muslera gibi kaleci olursa çizgide takımına 3 puanı getiriyor." diye konuştu.

"Papiss Cisse'yi aradınız mı?" sorunu da yanıtlayan Erol Bulut "Papiss Cisse son haftalarda çok pozisyona giriyordu ama atamıyordu. Bu kez onun yerini diğer arkadaşlar aldı. Keşke gol atsaydık da başka şeyler konuşsaydık." ifadelerini kullandı.