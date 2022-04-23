Erol Bulut'tan istifa cevabı: Sakin kalmaya çalışıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, ilk yarıda gösterdikleri performansı ikinci yarı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maçla birlikte küme düşen Göztepe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oyuna istekli başladıklarını ve topa daha fazla sahip olduklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

Birinci yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda gösteremedik. Değişiklikler yaptık ve dörtlü defansa döndük. Son 10 dakika çok daha heyecanlı oldu. Bu dakikalarda fair play gösterdi Göztepe. Orada hava topunda bizim futbolcunun rakibe topu bırakırken baskı uygulamadı. Rakip oyuncu inisiyatif alarak kaleye bir şut gönderdi ve neticesinde bu golle sonuçlandı. Sonrasında Göztepe'nin gösterdiği fair play topu bize bırakıp oyunun 1-1'i gelmesi. Ondan sonra penaltı kazandık ve Muhammet Demir topu dışarı atması. Nitekim maç berabere bitti.

Gazetecilerin, "Taraftarların istifa çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna ise Bulut, "Taraftarın düşüncelerine saygı duyuyorum. Ben sakin kalmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimle oturup önümüzdeki senenin gidişatını yapmamız gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim." dedi.