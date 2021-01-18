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Spor

Erol Bulut'tan Mesut Özil sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik galibiyet sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 23:24 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:24
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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, birçok gol pozisyonu yakaladıklarını belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını vurgulayan Bulut, "Güzel bir maç oldu. 3-1'lik bir galibiyet aldık ama daha da farklı olabilirdi. Yeterince pozisyona girdik. Rakibe golle beraber 2-3 pozisyon verdik. Çok üst düzey bir maç olmadı evet daha iyisini oynayabilirdik ama önemli olan kazanmaktı. Futbolcularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MESUT İLE YETERİNCE GÖRÜŞECEĞİZ"

Erol Bulut maç sonunda Mesut Özil transferiyle ilgili; "Mesut ile henüz görüşmemiz olmadı ama yeterince görüşeceğiz." dedi.

Sakatlıkları sebebiyle maça devam edemeyen Serdar Aziz ve Enner Valencia'nın durumlarının yarın belli olacağını dile getiren Bulut, Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Mesut Özil'le henüz görüşmediklerini aktardı.

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