08 Mart 2021 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça istediğimiz gibi başladık. Baskıyla başladık. 2-0'ı da yakaladık. 3-4 yapabilirdik. İkinci yarı ise 2-0'ın rahatlığıyla istediklerimizi yapamadık. Kalemizde görmememiz gereken pozisyonlar gördük. 3-0'lık skordan dolayı tabii ki mutluyuz.