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Ersan İlyasova'lı Bucks, Nuggets’ı devirdi

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Denver Nuggets’ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Denver Nuggets’ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 117-112

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 113-102

Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-94

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 119-114

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 119-127

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 98-88

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 104-98

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 140-126

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-113

(AA)

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