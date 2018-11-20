Ersan İlyasova'lı Bucks, Nuggets’ı devirdi
Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Denver Nuggets’ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın Denver Nuggets’ı 104-98 mağlup ettiği karşılaşmada 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 117-112
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 113-102
Indiana Pacers-Utah Jazz: 121-94
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 119-114
Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 119-127
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 98-88
Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 104-98
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 140-126
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 117-113
(AA)
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