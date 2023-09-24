İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersan Parlatan: İyi görüntü, net skor!
Spor

Ersan Parlatan: İyi görüntü, net skor!

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından 'İyi bir görüntü verdik, net bir skor aldık.' dedi.

24 Eylül 2023 Pazar 20:15 - Güncelleme:
Ersan Parlatan: İyi görüntü, net skor!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça iyi hazırlandıklarını ve iyi oynadıklarını söyledi.

Skora ve oyuna katkı sağlayan oyuncularına teşekkür eden Parlatan, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir oyuncu grubum var. Antrenmanlarda çalışmasını seven ve bir bütün olarak hareket eden oyuncularım var. Bugün ilk 11'de 3 değişiklik olmasına rağmen 3'ü de inanılmaz iyi oynadı. Bu şunu gösteriyor ki biz bir takım olmuşuz. Hem dışarıda kalan oyuncu hem de forma şansı bulan oyuncu Bandırmaspor için elinden geleni yapacak. Bugün iyi bir görüntü verdik, net bir skor aldık. Çok mutluyuz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.