Ersan Parlatan: İyi görüntü, net skor!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça iyi hazırlandıklarını ve iyi oynadıklarını söyledi.

Skora ve oyuna katkı sağlayan oyuncularına teşekkür eden Parlatan, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok güzel bir oyuncu grubum var. Antrenmanlarda çalışmasını seven ve bir bütün olarak hareket eden oyuncularım var. Bugün ilk 11'de 3 değişiklik olmasına rağmen 3'ü de inanılmaz iyi oynadı. Bu şunu gösteriyor ki biz bir takım olmuşuz. Hem dışarıda kalan oyuncu hem de forma şansı bulan oyuncu Bandırmaspor için elinden geleni yapacak. Bugün iyi bir görüntü verdik, net bir skor aldık. Çok mutluyuz."