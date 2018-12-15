Ersun Yanal, Avrupa basınının gündeminde

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi resmen başlarken, dış basında da yansımaları oldu. Özellikle Fransa, Hollanda ve Belçika basınında tecrübeli teknik adamın, sarı-lacivertlilere geri dönmesi dikkat çekti.

Fransa’da L’Equipe Gazetesi, Yanal’ın Fenerbahçe ile anlaştığını belirterek, “Fenerbahçe’nin yeni hocası Ersun Yanal oldu” denildi. Haberin detayında, 56 yaşındaki çalıştırıcının 2013-14 sezonunda Fenerbahçe’yi şampiyon yaptığı da eklendi. Ersun Yanal’ın zorlu bir görevi devraldığı, kulübün zor durumda olduğu kaydedildi.

Le Figaro’da da “Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin yeni hocası. Sezon başından beri sıkıntılar geçiren Fenerbahçe, 2014’te son şampiyonluğunu kazanan teknik direktörle imzaladı” ifadeleri kullandı. Mercato365’te, “2013-14’te şampiyon yapan Ersun Yanal, Fenerbahçe ile anlaştı. Kulübü çok iyi bilen ve 1 yıldır boşta olan Türk hoca Fenerbahçe ile anlaştı” denildi.

Metro Belgium’da ise, “Ersun Yanal geri döndü, Cocu ve Koeman gitti” başlığı kullanıldı. Hollanda basınında da Koeman ve Cocu ikilisinin vedalaştığı ve Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’ye geri döndüğü geniş bir şekilde yayınlandı.

(Milliyet)