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Ersun Yanal: Beklediğimiz coşku yoktu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig 29. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Ersun Yanal şunları söyledi;

Çok yoğun bir maçtan çıkardık. Zor yönetilmesi gereken bir maçtan çıkıp, oradaki mücadelenin buradaki maça yansımaması bizi şaşırttı. Beklediğimiz coşkulu ve mücadele yoktu. Bu eleştiriyi kendimize fazlasıyla yaptık.

"KAÇINILMAZ BİR YÖNETİM PLANI"

Hedefler için kaçınılmaz bir yönetim planı yapmak zorundayız. Artık kısa bir süre kaldı. Bu kısa süreyi Fenerbahçe hızlı şekilde toparlayacak, önlemler almak zorunda. Oyuncularımızın tutumu ve onlara olan desteğiyle olmalı.

"SEZON BAŞINDAN BERİ YAŞANAN KRİZ"

Fenerbahçe'nin sezon başından beri bu krize olması ve tekrar bu duruma düşmesinin sorunları hala devam ediyor. İyi oynadığımız anları uzatamıyoruz.

"GENÇ OYUNCULARI BU GERGİN ORTAMDA KAYBEDERSİNİZ"

Geldiğimizden bu yana yaklaşık 90 antrenman yaptık. 40'ını genç oyuncularla yaptık. Birçok genç oyuncuyla çalıştık. Şu anda bahsedilen isimlerin Fenerbahçe'de oynatılması adına yeri ve zamanı uygun değil. Hayatında profesyonel takımında oynamamış futbolcuları şu gergin ortamda kazanmak isterseniz, kaybedersiniz.

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