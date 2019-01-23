Ersun Yanal, Bursaspor maçından sonra Valbuena ve Andre Ayew'i sildi

Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'deki sorun gün yüzüne çıktı. Futbolcuların, Ayew ve Valbuena'nın takım savunmasını arızaya uğratması dolayısıyla rahatsızlık duyduğu bildirildi.

Bursaspor'un attığı golde Valbuena'nın faul beklentisiyle yerde kalması, Ayew'in oyuncuyu takip etmemesi sarı-lacivertli takımda infiale neden oldu. Soyunma odasında futbolcuların bu ikiliye tepki gösterdiği öğrenildi. Transferler tamamlanırsa Ersun Yanal bu iki isme 11'de yer vermeyecek.

YÖNETİM AYEW'IN OPSİYONUNU KULLANMAYACAK

Fenerbahçe'ye sezon başında Swansea takımından kiralanan Andre Ayew'in 17 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğu, sarı-lacivertlilerin bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği, oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.

Valbuena ise 20 maçta görev yapması halinde otomatik olarak sözleşmesi uzayacak. Sarı-lacivertliler bu kriteri göz önünde bulundurup Fransız oyuncuyu mümkün olduğunca kullanmayacak.

(Sabah)