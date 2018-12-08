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Ersun Yanal: Fenerbahçe ile görüştüm

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile bir görüşme yaptığını açıkladı ve zamanla sonucunun belli olacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son dönemde ismi yüksek sesle anılmaya başlanan Ersun Yanal, Kuşadası'nda katıldığı panelde sarı-lacivertlilerle görüştüğünü resmen açıkladı.

Yanal yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Her şeyi zaman belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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