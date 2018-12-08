Ersun Yanal: Fenerbahçe ile görüştüm
Ersun Yanal, Fenerbahçe ile bir görüşme yaptığını açıkladı ve zamanla sonucunun belli olacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son dönemde ismi yüksek sesle anılmaya başlanan Ersun Yanal, Kuşadası'nda katıldığı panelde sarı-lacivertlilerle görüştüğünü resmen açıkladı.
Yanal yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Her şeyi zaman belirleyecek" ifadelerini kullandı.
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