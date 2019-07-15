Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor. İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı. Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Slimani, Ayew ve Benzia da takımlarına geri döndüler. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta flaş bir karar alarak Mehmet Topal ile de yollarını ayırdı.

Sarı-Lacivertliler geride bıraktığımız sezon hiç süre alamayan Tolga Ciğerci'yi ise kamp kadrosuna dahil etti ve yıldız futbolcu Boluspor maçında forma giyerek bir gol kaydetti.

FORVET BÖLGESİNE 2 TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin etkin transfer politikasının en önemli ismi olan Comolli ile yaptığı son görüşmede iki golcü alınmasını talep etti.

KALİNİC VE RONDON İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Atletico Madrid'in Hırvat futbolcusu Nikola Kalinic. 31 yaşındaki deneyimli golcüyü kiralamak için İspanyol kulübüyle yeniden görüşmeler başlayacak. Geçtiğimiz sezon 17 defa Atletico Madrid forması giyen Kalinic için daha önce de teklif yapan Fenerbahçe, bu kez işi bitirmek istiyor. Tecrübeli forvet geçen sezon La Liga'da 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin 'olası transferleri ile birlikte' gelecek sezonki 11'i, yedekleri ve gönderilmesi beklenen isimleri şöyle;.

İLK 11;

ALTAY BAYINDIR - ISLA - KJAER - KOLAROV - HASAN ALİ KALDIRIM - GUSTAVO - NDIAYE - MOSES - GARRY RODRIGUES - MAX KRUSE - KALINIC