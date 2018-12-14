Ersun Yanal için kritik tarih 17 Aralık

F.BAHÇE, Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Ersun Yanal’ın F.Bahçe’nin başına geçmesi için hiçbir engel kalmadı. Yanal’ın bugün açıklanması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 17 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak Erzurum maçında takımın başında olacak. Bu tarih Yanal için ayrı bir önem taşıyor. 17 Aralık 1961 doğumlu olan tecrübeli çalıştırıcı ilginç bir tesadüfle doğum gününü Sarı-Lacivertli taraftarlarla Kadıköy’de kutlayacak.

TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ

Geçtiğimiz salı günü bir yalıda Başkan Ali Koç ile buluşan Ersun Yanal, tüm detayları konuşarak yapılan teklife ‘evet’ dedi. O gece Başkan Koç ile Yanal’ın el sıkışma fotoğrafları bile çekildi. Ancak Koç’un ‘Bu fotoğraflar basına sızmasın’ talimatı vermesi bu karelerin ortaya çıkmasını engelledi. 2.5 yıllık bir sözleşme isteyen Ersun Yanal, yapılan 1.5 yıllık teklife razı oldu. Comolli ile çalışmayı düşünmeyen Yanal, Başkan Koç’un ısrarlarıyla Fransız spor adamı ile de çalışmaya ikna oldu.

YÖNETİMDEN FORVET İSTEDİ

Yanal ve ekibi anlaşma yapılmasının ardından çalışmalara başladı. Deneyimli çalıştırıcının Ocak ayında yapılacak takviyeler konusunda yönetime detaylı bir rapor sunacak. Kadrodaki forvetleri yetersiz bulan Yanal, yönetimden skorer bir futbol forvet istedi. Kadro dışı kalan Ozan Tufan, Volkan, Aatif ve Dirar’ın affedilmesi de gündemde. Yanal, tüm oyunculardan faydalanmak istiyor.

(Akşam)