Ersun Yanal transfer çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Yanal, "Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun ve kazanma arzusu ve sonunda iki güzel gol. Yaklaşık 40 dakika olağanüstü oyun. İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Her şeye rağmen son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli" dedi.

Değişim için uğraşacaklarını söyleyen teknik adam, "Fenerbahçe'nin hedefleri çok büyüktür. Hep berabere çalışarak sonucu değiştirecek bir sürecin içerisine girdik. Yaşanan ve yaşatılan coşku çok güzeldi" diye konuştu.

Transfer çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını vurgulayan deneyimli hoca, "Hazırlık dönemini iyi geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin gündemde olan kadrosunu güçlendirecek güce sahiptir. Önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Oynatmak istediği oyunu anlatan antrenör, "Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız. Devre arasında bunun için çalışacağız ve o şekilde döneceğiz." mesajını yolladı.

(Sporx)