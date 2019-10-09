Fenerbahçe üç günlük iznin ardından Denizli maçı hazırlıklarına başladı. Millî takımlardaki 11 futbolcunun yokluğundaki idmanda Rodrigues ve Moses takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da yer almadığı idman öncesi Ersun Yanal futbolcularıyla toplantı yaparken, "Derbinin ardından Antalya maçını kazanmamız gerekirdi. On puanlık kayıp hiç hoş değil" sözleriyle hayal kırıklığını ifade etti.

Mevlüt forma istedi

Şu ana kadar sadece 22 dakika görev alabilen Mevlüt Erdinç, Ersun Yanal'la görüştü. Vedat Muriç'in gölgesinde kalan tecrübeli golcü, kendisini gayet formda hissettiğini belirterek "Problem çıkarmak istemiyorum ama kulübede oturmaktan da memnun değilim" dedi.

Ders çalışıyor

Öncelikli hedefi biran önce lisans edinip kulübede yer almak olan Volkan Demirel, Avrupa turuna çıktı. Liverpool, R. Madrid, Bayern, Manchester City gibi kulüplerin antrenmanlarını izleyecek olan Volkan'ın uzun vadeli hedefi ise F.Bahçe teknik direktörlüğü.

(Türkiye)