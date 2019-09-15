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Ersun Yanal'dan Garry Rodrigues'e uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Garry Rodrigues ile yaptığı özel görüşmede son vuruş konusunda uyarılarda bulundu.
 
Oyuncusuna form olarak her hafta üzerine koyduğunu belirten Yanal, son vuruş konusunda konsantrasyonunu iyi sağlaması konusunda ise uyarılarda bulundu. Yanal "Trabzonspor maçında yakaladığın aynı fırsatlar sana yine gelecek. Bu kez iyi konsantrasyon ve sakinlikle bunları gol yapmanı bekliyorum" dedi.
 
EMRE İÇİN UMUT AZ
 
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, dün sabah saat 11:00'de başlayan antrenmanda yine takımla birlikte çalışmadı. Sahada düz koşu yaparak ağrıları azaltmaya yönelik program uygulayan tecrübeli oyuncu, bu sabah yapılacak antrenman öncesinde yine bir kontrolden geçecek. Ancak Emre'nin oynama ihtimali bir hayli düşük gözüküyor. Buna rağmen 39 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte Alanya'ya gidecek. Emre'nin yerine transferin son günlerinde takıma katılan Luiz Gustavo 11'de yer alacak. Fenerbahçe bugün saat 13:15'te özel uçakla Alanya'ya gidecek.
 
(Sabah)
 

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

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