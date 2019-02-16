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Ersun Yanal'dan oyuncularına Konyaspor uyarısı

Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından Kayseri'de tökezleyen Fenerbahçe, Konya'yı gözüne kestirdi. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, '3 puandan başka bir sonuç kabul edilemez' dedi.

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Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Konyaspor'u evine puansız göndermekte kararlı. Kayserispor mağlubiyetinin de Zenit galibiyetinin de geride kaldığını ifade eden teknik direktör Ersun Yanal, "Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. Adım adım ilerleyeceğiz. Bizim için her sınav bir final" sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi.
 
Kayseri yenilgisinin kırılmaya yol açmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Öz güvenimizin kaybolmasına göz yummayacağız. Üst sıralara tırmanmaya mecburuz. Size güveniyorum" diye konuştu.
 
TAKIM OLMALIYIZ
 
Kendilerini Konya, Zenit, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir maçlarıyla zorlu bir sürecin beklediğini belirten Yanal, "Bizim için kolay maç yok. Ama aşamayacağımız engel de yok. Biz kaliteli bir takımız. Ancak takım olma yolunda yaşadığımız sıkıntıların bedeli ağır oluyor. İstediğimizi almak için maç boyunca taktik disipline bağlı kalmamız şart" dedi. Yanal, Zenit maçında attığı golle kendine gelen Slimani'yle yaptığı özel görüşmede ise "Çok iyi iş çıkardın. Golünü de attın. Senden aynı şekilde devam etmeni istiyorum" diyerek güven aşıladı.
 
KADIKÖY'E GELİYOR
 
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman yaklaşık 9 aylık bir aranın ardından bugün sarı-lacivertli taraftarın karşısına çıkacak. Fenerbahçe ile Kadıköy'deki son maçını Konyaspor'a karşı oynayan Kocaman, tam 271 gün sonra bu defa Konya'nın başında Saracoğlu çimlerine ayak basacak.
 
(Türkiye)
 

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