Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'dan takıma ilk sözler! 'Savaşacağız'

Oyuncularıyla toplantı yapan Ersun Yanal, 'Burası Fenerbahçe, başınızı kaldırın ve ileriye bakın. Bizden başarı bekleyen milyonlar var' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezona Phillip Cocu'yla başlayıp, Erwin Koeman'la devam eden ancak tarihinin en kötü sürecini yaşamaktan kurtulamayınca Ersun Yanal'da karar kılan Fenerbahçe'de yeni dönem dün start aldı.
 
Sarı-lacivertli tribünleri sevgilisi Ersun Hoca, akşam yapılan idmanda takımın başında yer alarak resmen mesaiye başladı. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Yanal, özgüven kaybı yaşayan futbolculara net bir hatırlatma yaptı: Burası Fenerbahçe! Sezon başından beri yaşanan her şeyin geride kaldığını ifade eden Yanal, "Oynadığınız maçları, aldığınız sonuçları unutun. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Arkamızda bizden başarı bekleyen milyonlar var. Onların da desteğiyle bu işi başaracağız" dedi.
 
Savaşacağız
 
Büyük bir heyecan ve yüksek motivasyonla eşofmanı sırtına geçiren Ersun Yanal, "Bireysel olarak yetenekli oyuncularsınız. Şimdi takım olup ayağa kalkma zamanı. Başınızı yerden kaldırın ve işinize odaklanın. Birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel yok. Ben size inanıyorum. Siz de birbirinize inandığınızda ortaya koyacağımız farkı herkes görecek" sözleriyle oyunculara moral aşıladı.
 
Hiç kimsenin Fenerbahçe'den önemli olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, çubuklu aşkına vurgu yaparken, "Ben dâhil herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu takım hak ettiği yere gelecek. Evet kolay olmayacak, hemen olmayacak. Ama bize güvenen milyonlara onlar için nasıl savaştığımızı göstermek boynumuzun borcu" mesaiyi başlattı. (Türkiye)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA