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Ersun Yanal'dan Tolgay'a kesik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor karşısında ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynayan 5 ismi değiştirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı, sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ile Tolgay Arslan yedek kulübesinde oturdu.

Yanal, bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de oynattı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı ile kırmızı kart cezası bu maçla tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

Ersun Yanal, Trabzonspor'a 5 yıl sonra rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'a tam 5 yıl sonra rakip oldu.

İki farklı dönemde Trabzonspor'un başında bulunan ve son olarak geçen sezonun başında bordo-mavililerde görev yapan Yanal, bu sefer Fenerbahçe'nin başarısı için saha kenarında yer alacak.

Yanal, son olarak Trabzonspor'a yine Fenerbahçe'nin başında 10 Mart 2014'te rakip olmuştu.

Tolgay Arslan 7 maç sonra yedek

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Süper Lig'de 7 maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Son 7 lig maçının hepsinde ilk 11'de görev yapan Tolgay, uzun bir aradan sonra Ersun Yanal tarafından 11 dışında bırakıldı.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Kadıköy'deki maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara maç öncesi destek verdi.

Uzun yıllardır devam eden karar gereği Trabzonspor taraftarı Kadıköy'de tribünde yer almadı.

Taraftarlar ayrıca cinsel istismar ve çocuk istismarı olaylarını yaptıkları tezahüratlarla protesto etti.

Feci kaza! Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken...

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