Ersun Yanal'ın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve getirilecek olan Ersun Yanal'ın sözleşme detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Cocu ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından gözler Ersun Yanal açıklamasına çevrildi.
Resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması beklenirken, Yanal ile yapılacak sözleşmenin detayları ortaya çıktı.
Buna göre Ersun Yanal ile başarı endeksli sözleşme yapılacak. Maaşı TL cinsinden ödenecek olan deneyimli teknik adamın ücretinin yarısı garanti, diğer yarısı ise ligin kalan bölümündeki performansa göre değişiklik gösterecek.
Öte yandan Yanal'ın sözleşmesinde herhangi bir tazminat maddesi bulunmayacak.
(Milliyet)
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