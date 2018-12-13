Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ersun Yanal'ın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve getirilecek olan Ersun Yanal'ın sözleşme detayları ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de Cocu ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından gözler Ersun Yanal açıklamasına çevrildi.

Resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması beklenirken, Yanal ile yapılacak sözleşmenin detayları ortaya çıktı.

Buna göre Ersun Yanal ile başarı endeksli sözleşme yapılacak. Maaşı TL cinsinden ödenecek olan deneyimli teknik adamın ücretinin yarısı garanti, diğer yarısı ise ligin kalan bölümündeki performansa göre değişiklik gösterecek.

Öte yandan Yanal'ın sözleşmesinde herhangi bir tazminat maddesi bulunmayacak.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vali Şahin: Kazada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Vali Şahin: Kazada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

Milyonlarca kişi emlak vergisinden muaf ama kimse bilmiyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA