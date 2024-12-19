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Spor

Erteleme maçında kazanan Benfica

Portekiz Ligi'nde Benfica, Nacional ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Erteleme maçını kazanan Benfica oldu.

19 Aralık 2024 Perşembe 23:37 - Güncelleme:
Erteleme maçında kazanan Benfica
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Portekiz Ligi'nde erteleme maçında Benfica, Nacional ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Benfica, daha önce yoğun sis nedeniyle ertelenen maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Angel Di Maria attı. Arjantinli yıldız, 59. dakikada penaltıdan ve 74. dakikada fileleri havalandırdı.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu 81, Orkun Kökçü 87 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, 14 maç sonunda 35 puana yükseldi. Nacional, 12 puanda kaldı.

Benfica, ligde hafta sonunda Estoril ile sahasında karşı karşıya gelecek. Nacional, Guimaraes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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