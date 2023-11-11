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Spor

Ertuğrul Doğan: Güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Konyaspor maçının ardından yaptığı yazılı açıklamada hakemlerden memnuniyetini dile getirdi.

IHA11 Kasım 2023 Cumartesi 17:46 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Konyaspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan yazılı bir açıklama yaptı. Konyaspor maçını yöneten hakemleri değerlendiren Doğan, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk. Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu. Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar. Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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