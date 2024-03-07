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Spor

Ertuğrul Doğan: Hem ekonomik hem de sportif anlamda gelecekten umutluyum

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisine yazdığı yazısında gelecekten umutlu olduğunu dile getirdi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Hem ekonomik hem de sportif anlamda gelecekten umutluyum
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hem ekonomik hem de sportif anlamda attıkları adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbiyle inandığını belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor Kulübüne başkan olmanın bazı ayrıcalıkları, çok büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Trabzonspor'un başarısı için tüm fedakarlıkları yaptıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Belki bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişime tüm kalbimle güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum. Sonuçlar belirli bir dönem arzu ettiğimiz gibi olmasa da kısa bir sürede özlediğimiz, tutkuyla arkasından gittiğimiz ve başka hiçbir şeye değişmeyeceğimiz sevdanın renkleri çoktan dönüşümünü başlatmış, sonrasında da hepimize keyif veren günlere geri dönmüş olacağız."

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