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Spor

Ertuğrul Doğan: Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundasınız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililer ile hedeflediği dönüşüm projelerini anlatıp, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundasınız
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeniden başarılar kazanacakları bir ortamı sağlayacaklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, futbolun doğru planlama ve en az hatayla geçiş yapılması gereken bir organizasyon olduğunu belirterek, "Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundasınız. Avrupa'daki kulüplere baktığımızda hemen hemen her yıl yarışın içerisindeler ve şampiyonluklar da kazanıyorlar. Bunları yaparken en temel öncelikleri akademi ve scouting. Yani üretiyorlar, yarışıyorlar, hem oyuncu satarak hem de sponsorluk ve ürün satışlarıyla sürdürülebilir ekonomiyi en doğru şekilde uyguluyorlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un kaynak olarak en verimli bölgede bulunduğunu dile getiren Doğan, "Ancak bunu işleyebilecek organizasyon maalesef doğru şekilde kurulmadığından, burnumuzun dibindeki çoğu yetenekli genç oyuncu Türkiye'de ya da Avrupa'daki takımlara gidiyor. O takımlar bu oyuncuların satışından milyonlarca lirayı kasalarına koyuyor, biz ise uzaktan seyrediyoruz. Artık seyretmemeliyiz. Bunun için yukarıda bahsettiğim doğru organizasyonu ve sürdürebilir ekonomiyi sağlamak zorundasınız. Şu bir gerçek ki kendi öz kaynaklarından üretmediğin ve satamadığın sürece saha da kulüp kasası da zarara uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un geçmişte hem üretip hem yarıştığını, bugün de aynı modeli çok rahatlıkla uygulayabileceğini vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı; kısa, orta ve uzun vade planlarını şu şekilde sıraladı:

"Takımın yıllık maaş bütçesi ödenebilir seviyeye düşürülecek. Başta stadyum olmak üzere yeni sponsorluklar kazandırılacak ve gelir getirici projeler hayata geçirilecek. TS Club tarafındaki organizasyon ile loca, bilet ve kombine satışları yeniden düzenlenecek. Akademi ile scouting güçlendirilerek gerek altyapı gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan yetenekli ve gelecek vadeden oyuncular kulübümüze kazandırılacak. Yurt içi ve yurt dışındaki taraftarlarımızın kulübümüzle daha yakın ilişkiler kurabilmesi amacıyla çeşitli sosyal projeler hayata geçirilecek."

Mevcut durumu düzelteceklerini aktaran Doğan, "Kulübümüzün bugünkü ekonomisi ve saha sonuçları arzuladığımız noktada olmayabilir. Ancak yakın zamanda inanç ve inatla bu sorunları çözerek yeniden bir başlangıç yapacağız. Hiç şüphe olmasın, 1975-76 sezonunda Anadolu ihtilali yapılarak başlayan, 2021-2022'de coşkunun zirve yaptığı şampiyonluklara, başarılara yenilerini ilave edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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