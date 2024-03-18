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Spor

Ertuğrul Doğan: Kimse Trabzon taraftarını meze etmesin

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar hakkında konuştu.

18 Mart 2024 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Kimse Trabzon taraftarını meze etmesin
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında açıklamada bulundu.

İşte Doğan'ın açıklamaları;

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

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