Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynadıkları olaylı maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HESABINI VERECEKLER"

"Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak."

"HAKKIMIZ ÇALINMAYA ÇALIŞILDI"

"Sonuçlarını asla tasvip etmediğimiz bir maç oynandı. Ben ilk maça gitmek istiyorum. Biz geldiğimiz günden beri gerilen ortamın farkındayız. Fenerbahçe Kulübü ile olan ilişkilerimizi belli bir seviye dahilinde tuttuk. Buna Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu. İlk maçımızda başlayan güzel süreç, ben söylemiştim, Fenerbahçe yönetimi bizi çok güzel misafir etti. Biz de aynı şekilde misafir edeceğimizi söylemiştim. O gün de hakem katliamıyla karşı karşıya kalmıştık. Trabzonspor'un hakları, artık eski hakem olan VAR hakemi tarafından çalınmaya kalkılmıştı. Bir takımdan alınıp diğer takıma verilmesi için adam elinden gelen her şeyi yapmıştı. O gün Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söyledik, yapamıyor. Trabzonspor'un hakkını yiyen her hakemin, VAR'da bu işleri yapanların sonu aynı olacaktır."

"TRABZON DIŞARIYA TEK YUMRUK"

"Biz içeride birbirimizi yiyebiliriz ama Trabzonspor dışarıya karşı tek yumruktur. Siyasetçisinden iş adamına, sanayicisinden tüccarına her türlü Trabzonsporlu Trabzonspor'un hakkını sonuna kadar savunur."

"İKİ TAKIM ÜZERİNE KURULAN LİG"

"Açık açık söylüyorum. İki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, net olarak söylüyorum, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıtılması. Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi tüm sezon boyunca haklarının gasp edilmesi... Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyidir, en büyük savunucusudur. Bu şehrin taraftarları ve gençleri, futboldan ciddi anlamaktadır. Sahada neyin ne olduğunu görmüştür. Bu uzun zamandır bizleri, şehrimizi, Anadolu takımlarının başkanlarını, yöneticilerini sezon başından beri germektedir. Trabzonspor maçlarında devreye girmeyen VAR'daki sahtekarlar, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları olunca 3-5 pozisyon geriye giderek, bir şekilde bir bahane üreterek 90'larda, 90 artılarda yapılanları bu insanlar görmüyor mu!"

"VARSA YOKSA KENDİ HAKKINIZ"

"Bu kadar insan, iki takım dışındaki insanlar nedir? Kimsenin aklı çalışmıyor, anlamıyor mu! Anadolu'da niye tepki görüyorsunuz, Trabzon'da niye tepki görüyorsunuz! Varsa yoksa kendi haklarınız..."

"ALİ KOÇ BEY GÜZEL AÇIKLAMA YAPTI"

"Ali Koç Bey çok güzel açıklamalar yaptı. Çok teşekkür ederim. Doğrudur. Ali Bey ile maçtan önce konuştuk. Bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu ile aramızda hiçbir sıkıntımız yoktur! Üzerine basarak söylüyorum. Ali Bey maçtan önce beni aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk, yöneticilerle görüştük. Kadıköy'de bizi misafir ettikleri gibi, Trabzon misafirperverliğini göstermek için kendileriyle görüştük. Ali Bey örnek verdi, 'oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi, doğru dedi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarımca ilgilenildi, gezdirildi. Gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunun böyle olması lazım. Üzerine basarak söylüyorum. Benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman Dursun Başkan'ı, Beşiktaş maçına gidecekse Hasan Başkan'ı arayabilirim. Bunlar futbolun güzelliği."

"HİÇBİR PROBLEM YOKTU"

"Trabzon'da biz arkadaşlarımızı misafir ettik. Arkadaşlarımızı ağırladık. Beraber iftar açıldı. Buraya kadar hiçbir problem yok."

"HAKSIZ OLUYORUZ"

"Trabzonspor Kulübü yönetimi, Trabzonspor'un hakkını savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda haksız oluyoruz. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey olacaksa kralını yaparız. İşler böyle yürümüyor. Yıllardır böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka getirisi yok. Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekir. Çok net söylüyorum."

"FAUL VAR, VAR YOK"

"İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor. Şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz, yıllardır adalet diyoruz. Kendi içimize de bakacağız. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu."

"ADALET HERKES İÇİN OLACAK"

"Adalet herkes için olacak. Sahaya giren, yanlıştır, Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, stadyumların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları ters çevirilip yakıldı, bunları unutmamak lazım. Türkiye'de ilk defa bir şey oldu. Sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı."

"ADAMLIĞA SIĞMAZ"

"Yerde yatan adamın kafasına tekme atmak delikanlılığa, adamlığa da sığmaz."

"HESABINI NASIL VERECEKTİK"

"Her şekilde doğrunun yanında olmamız lazım. Haklı olanın yanında olmamız lazım ki sesimiz gür çıksın. Benim sesim gür çıkıyor. Doğruyu yapıyor, doğruyu konuşuyoruz. Sahada bizim oyuncularımız da bunu yapsa konuşacak bir şeyimiz yoktu. Sahayı tahrik etmek, saatlerce tribünlerle göz göze gelmek, elleri cebinde bir şehrin havalimanından bakışların ne olduğunu Fenerbahçeliler de ne demek istediğimi anlıyor. Kim bunları yapıyorsa, yarın bir Trabzonspor oyuncusu da yaparsa aynı şeyleri söylerim, fark etmez. Sahanın içerisinde kim tribünleri tahrik ediyorsa, yok olta balık yapıyorsa, el kol hareketleri yapıyorsa, bu kadar gergin ortamda, maçın nasıl oynandığı belli, Trabzon şehrinin yapısı belli. Sevinmek hakkımız değil mi diyorlar, sevinmek herkesin hakkı. Bugüne kadar Trabzonspor evinde mağlup oldu. Her şeyin bir adabı vardır. Bunu da belirtiyorum. Fenerbahçeli bazı oyuncular dikkatimi çekti. Kendi arkadaşlarını uyarıyor. Serdar Dursun sağolsun uyarıyor arkadaşlarını. Adam çıktı, 4-5 defa, emniyet kayıtlarında da var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Sahada tahrik edeni de söylemek lazım. Fenerbahçe Kulübü'nden de rica ediyoruz, bu işlerin nasıl olduğunu biliyorlar. Bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra, keşke olmasaydı, yanlıştı ama burada bu işin bu kadar üzerine gitmenin manası var mıydı? Sahanın ortasında kutlamaya hakları var ama durum ortada, herkes her şeyin farkında, soyunma odasında kutlasalar daha iyi olmaz mıydı? Bu sahada birinin başına bir şey gelse hesabını nasıl verecektik? Sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu. Başına bir şey gelse ailesine ne diyecektik? Yazık değil mi!"