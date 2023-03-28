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Spor

Ertuğrul Doğan: Öncelikle sizlerden ‘sabır' ve ‘destek' istiyorum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulübün resmi sitesinden yaptığı bir açıklama ile taraftara ve camiaya seslendi.

28 Mart 2023 Salı 13:02 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan: Öncelikle sizlerden ‘sabır' ve ‘destek' istiyorum
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulübün resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

Değerli Trabzonsporlular;

Dün itibarıyla resmi olarak görevimize başlamış bulunmaktayız.

Bu süreçte bizlere destek veren, eleştirileriyle yol gösteren camiamızın saygıdeğer insanlarına teşekkür ediyorum.

Kulübümüz bir değerler bütünüdür. Bu bütünün içerisinde İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü, Necmiati ve İdmanyurdu gibi çok sayıda takımımız vardır.

Süleyman Rıza Kuğu vardır.

Mahmut Goloğlu ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu vardır.

Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu ile kurucularımız vardır.

Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı vardır.

Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener ve Ahmet Ağaoğlu vardır.

Dozer Cemil, Kadir Özcan, Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli ve Güngör Şahinkaya ile birlikte efsane futbolcularımız vardır.

8 şampiyonluk ve diğer kupalarımızın yanında Kıbrıs Barış Kupası vardır. Mustafa Çelik vardır. Mehmet Dalman vardır.

Binbaşı Arslan Kulaksız vardır. Eren Bülbül vardır.

Kazım Koyuncu vardır.

Hepimiz bu çatının altında Bordo ile Mavi'yiz, iki renk tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de 'inada' sahibiz.

Öncelikle sizlerden 'sabır' ve 'destek' istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız.

Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir.

Trabzonspor hepimizin ortak tutkusudur. Trabzonspor rahmetli gazeteci Cevat Ocak'ın kitabında ifade ettiği gibi, "O'na hayat verenlerin hayatıdır."

Bu ilkeden hareketle sözlerime son verirken camiamıza temel ilkemiz olacak "Atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık" sözünü veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Allah yardımcımız olsun.

Yaşasın TRABZONSPOR...

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