TRT Spor'a konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Süper Lig'den bir başka takıma transfer olabileceği iddialarına cevap verdi.

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna da cevap verdi. Doğan, "Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satma durumunuz var mı?" sorusuna, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Trabzonspor kaptanı kendisi Trabzonspor'dan gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Herhangi bir Galatasaray yöneticisinin talebi dahi olamaz. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez. Avrupa'dan birçok talibi oldu Uğurcan'ın bugüne kadar, bu arada Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'den. Öyle bir Trabzonsporlu Uğurcan. Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa, verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir. Ama öyle bir şey de yok. Uğurcan'ın konsantrasyonu şu anda Trabzonspor. Bunlar yalan gündemler." cevabını verdi.

Doğan, ayrıca Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini ancak bu yıl gelmediğini söyledi.