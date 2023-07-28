İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9368
  • EURO
    29,6898
  • ALTIN
    1696.55
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferine son noktayı koydu ''Trabzonspor kaptanını kimse alamaz''
Spor

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferine son noktayı koydu ''Trabzonspor kaptanını kimse alamaz''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlı yayında başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olacağı konusunda gelen soruya cevap verdi. Başkan Ertuğrul 'Trabzonspor kaptanını kimse alamaz.' diyerek konuya açıklık getirdi.

28 Temmuz 2023 Cuma 21:57 - Güncelleme:
Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferine son noktayı koydu ''Trabzonspor kaptanını kimse alamaz''
ABONE OL

TRT Spor'a konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ın Süper Lig'den bir başka takıma transfer olabileceği iddialarına cevap verdi.

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için gelen transfer sorusuna da cevap verdi. Doğan, "Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satma durumunuz var mı?" sorusuna, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Trabzonspor kaptanı kendisi Trabzonspor'dan gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Herhangi bir Galatasaray yöneticisinin talebi dahi olamaz. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez. Avrupa'dan birçok talibi oldu Uğurcan'ın bugüne kadar, bu arada Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'den. Öyle bir Trabzonsporlu Uğurcan. Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa, verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir. Ama öyle bir şey de yok. Uğurcan'ın konsantrasyonu şu anda Trabzonspor. Bunlar yalan gündemler." cevabını verdi.

Doğan, ayrıca Uğurcan için geçen yıl Avrupa'dan resmi teklif geldiğini ancak bu yıl gelmediğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.