Ertuğrul Doğan: Yeni hoca yerli olacak gibi durmuyor

Trabzonspor'da istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yerine 26 Mart'ta yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da Ertuğrul Doğan 1129 oyun 919'unu alarak yeni başkan seçildi.

46 yaşındaki başkan, Sabah gazetesine verdiği röportajda takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların yanı sıra teknik direktör araştırmaları hakkında bilgi verdi.

"Anlaşması bitecek bazı oyuncularımız var" diyen Başkan Doğan, "Gbamin, Hamsik gibi. Yusuf Yazıcı'nın kiralık anlaşması sona eriyor. Bunun yanında ayrılmak isteyenler var. Hugo bunlardan biriydi, gitti. Ailevi sebeplerden dolayı Peres'in de ayrılma talebi var. Kulübün çıkarları doğrultusunda değerlendiriyoruz. Yeni hocamızla politikamızı belirleyip, erken zamanda kamp öncesinde transferlerin tamamını yetiştirmek istiyoruz. Son şampiyonluğumuz 24-25 milyon Euro'larla son 10 yılın en düşük takım bütçesi ile yaşandı. Demek ki doğru planlama, doğru oyuncular, doğru bütçe başarıya yetiyor." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Ertuğrul Doğan teknik direktör araştırmalarına devame ettiklerini söylerken, takımın başına yabancı bir çalıştırıcının geçme ihtimalini daha yüksek olduğunu vurguladı.

Yeni teknik direktör'ün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini ifade eden Ertuğrul Doğan:

"Kimi hocalar takımın bu durumu itibariyle topa girmek istemiyor. Ben de böyle düşüneni hoca olarak düşünmüyorum. Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi. Ekonomik sıkıntılardan bahsederken diğer taraftan hocaya 4 milyon Euro verirsem yaptığımla söylediğim birbirini tutmaz. Ama en yakın zamanda camianın kabul edeceği, oyuncuların saygı duyacağı bir isim olacak.

Şu anda yerli gibi durmuyor. 2 yıllık bir planlama düşünüyoruz. Kongremiz Aralık 2024'te. Bizim görev süremizi çok geçecek bir çalışma programı düşünmüyoruz. Ama şunu söyleyeyim ligi bilen, tanıyan, rakip takım oyuncularını bilen, Türkiye'de sistemin nasıl işlediğini bilen birisini isterim. Bizim kafamızdaki de o aslında. Şehrin ne istediğini biliyoruz. Her zaman yarışın içerisinde olmak istiyoruz."