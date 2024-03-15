Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Doğan, Fenerbahçe derbisi ve transfer çalışmalarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Trabzon'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Trabzonspor'un şu anda konusu ligi 3. bitirip kupayı almak. Sahada çok önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak. Taraftarın gücünü oyunculara hissettirmelerini istiyorum."

SELAHATTİN BAKİ'NİN AÇIKLAMALARI!

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Bizi aradılar ve açıklamaların bizimle alakalı olmadığını söylediler. İki tarafın da böyle bir gündemi yok. Herhangi bir problemimiz de yok."

"Bizim ana sıkıntımız belli. Gerçekten hakem camiasının içinde çok farklı VAR kararları hepimizin takdiri. Trabzonspor hiç bir şekilde kimsenin hakkına girmeyi kabul etmez ve kendi hakkını da yedirmez. Her türlü haksızlığın peşine de gider."

"Ben hakemin yanında sistemsel sıkıntıların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır konuşuyoruz bunu. Hakemler gidiyor, geliyor ama hatalar bitmiyor. Gözlemci konusunda, hakemlere verilen puanlamalar konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. VAR'ın nerede devreye girip, nerede girmeyeceğini yazılı olarak verilmesine rağmen birçok pozisyonda farklı uygulanıyor. Trabzonspor'da Onuachu'nun tekmeyle kolunun kırıldığı maçta VAR devreye girmiyor. Maç öncesi başka bir şey söylemek istemiyorum ama bunların standarda bağlanması lazım."

"Fenerbahçe maçı için özel prim açıklamadık. Sezon başında derbiler için belirlediğimiz prim var ve bugüne kadar uygulandı. Soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor bazen ve aranırsak konuşuruz."

"Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Pepe rekor bonservisler ödenmiş bir oyuncu. buna benzer bir oyuncu Türkiye'ye gelmedi. Bizim için fırsat transferiydi ama sakatlıklar oldu. Pepe'nin kalitesi konuşulacak bir durum değil. Hocamız ve kendisi memnun. talipleri çıkabilir elbette. Trabzonspor'un bütçesi ve ekonomisi belli. Hocamız devam etmek isterse ve Trabzonspor'un da bütçesi uygunsa biz devam etmek isteriz."