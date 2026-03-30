Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün sportif ve kurumsal alanda kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bordo-mavilileri sadece bugünün değil, gelecek yılların kulübü haline getirme sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yayımlanan yazısında, bordo-mavili kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda kritik bir süreçten geçtiğini vurguladı. Doğan, "Bu süreç sabırla ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün ürünüdür. Trabzonspor'u sadece bugünün değil, gelecek yılların kulübü haline getirme sorumluluğuyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNCELİK"

Başkan Doğan, kulübün finansal sürdürülebilirlik hedeflerine öncelik verdiklerini dile getirerek, "Finansal sürdürülebilirlik, modern kulüp yönetiminin temel taşını oluşturmaktadır. Trabzonspor olarak gelir yapımızı güçlendirmeye, kurumsal yönetim standartlarımızı yükseltmeye ve uluslararası arenada kulübümüzün marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeksizin devam etmektedir. Sponsorluk gelirleri, lisanslı ürün satışları ve dijital platformlardaki büyümemiz kulübümüzün ekonomik temelini daha sağlam bir zemine taşımaktadır. Bu süreç henüz tamamlanmamıştır. Aksine tam anlamıyla ivme kazandığı bir dönemdeyiz" cümlelerine yer verdi.

"HOCAMIZ BİR BAŞARI GRAFİĞİ ORTAYA KOYMUŞTUR"

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sergilenen performansa da değinen Doğan, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke sahip olduğu kadroyla birlikte fevkalade bir performans sergilemiştir. Bazı kulüplerin milyonlarca euro harcayarak oluşturduğu kadrolara karşı son derece rekabetçi bir futbol oynamak; doğru planlama, güçlü bir ekip anlayışı ve etkin bir teknik yönetimle mümkün olabilmektedir. Hocamız bu üç unsuru birleştirerek bir başarı grafiği ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"GELECEK SEZON İÇİN PLANLAMALAR BAŞLADI"

Bordo-mavili kulübün başkanı, gelecek sezonun planlamasına başladıklarına dikkat çekerek, "Profesyonel futbolda sezon sonu dönemi, takip eden sezonun temellerinin atıldığı en kritik süreçlerden biridir. Bu gerçeğin bilinciyle gelecek sezon yapılanması için gerekli çalışmalar, mevcut sezon henüz tamamlanmadan başlatılmıştır. Kadro planlaması, transfer politikası, sözleşme yenileme süreçleri ve bütçe dengesi, teknik ekibimiz ile yönetim kurulumuz arasında koordineli biçimde yürütülmektedir. Sezon sonu her zamankinden daha kapsamlı bir organizasyon gerektirmektedir. Ayrılacak ve kalacak oyuncular, mevki ihtiyaçları, finansal çerçeve ve teknik kadronun stratejik tercihleri Hepsinin birbiriyle uyumlu şekilde yönetilmesi zorunludur. Bu süreç kısa vadeli kararlardan ziyade uzun vadeli bir kulüp perspektifinin ürünü olacaktır. Trabzonspor'un bu yoldaki kararlılığı sabittir. Camiamızın desteği bizim için her zaman en büyük güç kaynağı olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.