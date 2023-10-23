Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'yla yeniden zirveye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneğinin etkinliğine katılan Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz Abdullah hocayla şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık. Planımız aynı süreci tekrarlamak, yine başarılar elde etmek. Hocanın da bizim de aklımızdaki nokta bu. İnşallah tüm camia şampiyon olduğumuz yıl gibi tekrar bir araya gelerek taraftarlarımızla, derneklerimiz ve yönetimimizle aynı çizgide durarak yeniden Trabzonspor'u zirveye taşımak hedefimiz." diye konuştu.

Son günlerde Merkez Hakem Kuruluna yönelik gündeme de değinen Doğan, "Pendik maçından sonra açıklama yapmıştım. Aynı düşüncelerim devam ediyor, hiçbir şey değişmedi. Umarım onlar da milli aradan sonra daha formda gelmişlerdir. Çünkü bazı hataların aslında hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Söylediklerim sadece bizim için değil özellikle başta tüm Anadolu kulüpleri için söylüyorum. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz de "Derneğimiz, 1999 yılından itibaren Trabzonspor'un tek delege derneğidir. Üniversiteli Trabzonlular Birliği ve gençlik kollarından oluşan en güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim hedefimiz gençler. Bundan sonra da gençler ile beraber, Trabzonspor'a hizmet etmek istiyoruz. Trabzonspor'a İstanbul'dan hizmet etme amacımız var. Trabzonspor'un birlik ve beraberliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra bordo-mavili taraftarların sorularını cevaplayan Ertuğrul Doğan, gelir getirecek önemli projeler yaptıklarını kaydederek, "Trabzonspor'un ekonomisinin acil olarak sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Kulübün geliri, giderinin yarısını karşılamıyor. Ben bu problemlerin tamamını bilerek buraya geldim. Çalışmalarımız devam ediyor. Gayrimenkullerimizi değerlendirmeye çalıyoruz." şeklinde konuştu.