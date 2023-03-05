Ertuğrul Ersoy, İstanbulspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ertuğrul Ersoy" denildi.

26 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, son olarak Gaziantep FK takımında forma giyiyordu.

ERTUĞRUL ERSOY'UN GAZİANTEP FK PERFORMANSI

Ertuğrul Ersoy, bu sezon Gaziantep FK formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 20'sinde de ilk 11'de yer aldı. Toplam 1787 dakika sahada kalan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 3 golle takımına katkıda bulundu.