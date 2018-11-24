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Ertuğrul Sağlam: Başkanımızla oturup durum değerlendirmesi yapacağız

Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, canlı yayında ayrılık sinyali verdi.

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Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 5-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası canlı yayında ayrılık sinyali verdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Sağlam, "Kayserispor camiası, içinde bulunduğu bu sıkıntılı ortamı atlatacak güçte ve tecrübede. Bu işin baş sorumlularından biri olarak, biz de başkanımızla oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Kayseri'nin menfaatleri neyse, o yapılacaktır. Başkan ile konuşacağız. Yapılması gereken bir şey varsa, Kayserispor'un menfaatleri doğrultusunda bizim üzerimize bir şey düşerse bunu da değerlendiririz. Gerekeni de yaparız, kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

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