Erwin Koeman'dan 3 dakikalık basın toplantısı
Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Hollandalı antrenör, basın toplantısını kısa sürede bitirdi.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Hollandalı antrenör, basın toplantısında 1 soru alırken, yaklaşık 3 dakikada toplantıyı bitirdi.
Koeman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak durumundayız. Biz profesyoneliz. U21'den 8 oyuncu var aramızda. Buna kaleci de dahil. 1 oyuncu da akşam katılacak. İdmandan sonra 11'in nasıl olacağını oyuncularıma açıklayacağım. Bu elimizdeki en iyi kadro."
Skrtel'in açıklamaları ise şöyle:
"Yarınki karşılaşma için sabırsızlanıyorum. Çünkü ilk kez bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Mutluyum burada olmaktan dolayı."
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