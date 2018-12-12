Erwin Koeman'dan 3 dakikalık basın toplantısı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Hollandalı antrenör, basın toplantısında 1 soru alırken, yaklaşık 3 dakikada toplantıyı bitirdi.

Koeman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak durumundayız. Biz profesyoneliz. U21'den 8 oyuncu var aramızda. Buna kaleci de dahil. 1 oyuncu da akşam katılacak. İdmandan sonra 11'in nasıl olacağını oyuncularıma açıklayacağım. Bu elimizdeki en iyi kadro."

Skrtel'in açıklamaları ise şöyle:

"Yarınki karşılaşma için sabırsızlanıyorum. Çünkü ilk kez bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Mutluyum burada olmaktan dolayı."