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Erwin Koeman'dan 3 dakikalık basın toplantısı

Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Hollandalı antrenör, basın toplantısını kısa sürede bitirdi.

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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Hollandalı antrenör, basın toplantısında 1 soru alırken, yaklaşık 3 dakikada toplantıyı bitirdi.
 
Koeman'ın açıklamaları şu şekilde:
 
"Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak durumundayız. Biz profesyoneliz. U21'den 8 oyuncu var aramızda. Buna kaleci de dahil. 1 oyuncu da akşam katılacak. İdmandan sonra 11'in nasıl olacağını oyuncularıma açıklayacağım. Bu elimizdeki en iyi kadro."
 
Skrtel'in açıklamaları ise şöyle:
 
"Yarınki karşılaşma için sabırsızlanıyorum. Çünkü ilk kez bir Slovak takımına karşı oynayacağım. Mutluyum burada olmaktan dolayı."

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