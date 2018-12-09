Erwin Koeman'dan Slimani ile özel olarak görüştü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe, çıkış peşinde! Ligde tarihinin en kötü güçlerini geçiren Sarı-Lacivertliler bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarıp ilk yarı sona ermeden çıkış grafiği yakalamak istiyor

Akhisarspor'a yenilmesi halinde küme düşme hattına gerileyecek olan Kanarya'da teknik direktör Koeman oyuncularından yakaladıkları pozisyonlarda daha dikkatli olmalarını istedi.

Maçlarda çok fazla pozisyon kaçırdıklarını ve bu sebeple kendi işlerini zorlaştırdıklarını belirten Koeman, "Özellikle son tercihlerde daha dikkatli olmamız gerekiyor. İyi oynasak dahi bunu skora çeviremediğimizde bir anlamı kalmıyor" dedi.

Slimani ile de özel olarak görüşen Koeman, Giresunspor ağlarına bıraktığı golü hatırlatarak attığı golden sonra açılacağına inandığını söyledi.

(Takvim)