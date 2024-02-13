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Spor

Eryaman Stadı'nın zemini için MKE Ankaragücü cephesinden açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı İsmail Mert Fırat, Eryaman Stadı'nın zeminiyle ilgili açıklama yaptı.

AA13 Şubat 2024 Salı 12:24 - Güncelleme:
Eryaman Stadı'nın zemini için MKE Ankaragücü cephesinden açıklama
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maç için saha zeminiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve zeminin daha iyi durumda olduğunu açıkladı.

Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından Eryaman Stadı'nın zemininde bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını vurguladı.

İsmail Mert Fırat, zemininden dolayı eleştirilen Eryaman Stadı'ndaki son durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eryaman Stadı'nda 2023-2024 sezonunda lig ve kupada Ankaragücü ve Gençlerbirliği toplam 29 karşılaşma oynadı. Fakat zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF'dir. TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Futbolcu sağlığı tabii ki tüm kulüplerimizin önceliğidir. Ama burada akla gelen ilk soru 6 gün içerisinde 4 karşılaşmada oynayan oyuncuların sağlığının, pazar günü karşılaşmaya çıkacak oyunculardan daha mı değersiz olduğudur. Aslında TFF'nin vereceği karar, bize bu sorunun da cevabını vermiş olacak."

Başkan Fırat, Galatasaray ile 18 Şubat Pazar günü yapacakları maç konusunda ise "Konyaspor karşılaşmasında aldığımız mağlubiyet, bu maçın önemini daha da artırdı. Spor kamuoyunun tamamının tartışmasız penaltı olarak yorumladığı pozisyonda 3 dakikalık bir inceleme sonrası verilen hatalı karar, Konya'dan puansız ayrılmamıza neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karara ilişkin VAR kayıtlarını Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) resmi yollarla istediklerini hatırlatan Fırat, "Daha önce bazı kulüpler için bu kayıtlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kulüp olarak biz de TFF'den gelecek cevabı bekliyoruz. TFF'nin tarafsız ve her kulübe eşit yönetim anlayışı ile bu kayıtları bizimle paylaşacağına inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Türk futbolunun en büyük sorunu, futbol kulüplerinin futbolun kurumlarına olan güven sorunudur." yorumunu yapan Fırat, "Kuralların herkes için eşit uygulandığı, hiçbir kulübe ayrıcalığın yapılmadığı bir Süper Lig istisnasız her kulübümüzün isteğidir. Umarım verilecek karar adaletli olur ve spor kamuoyunda bir kez daha ciddi bir güven kaybı yaratmaz." ifadelerini kullandı.

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